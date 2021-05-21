Єсипенко зазначив, що його затримали наступного дня після того, як він знімав акцію покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку.

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Затримання українця російською ФСБ

Журналіст їхав 10 березня 2021 року з Південного узбережжя до Сімферополя. Після села Перевальне його зупинив співробітник ДАІ, після цього на місце прибули представники ФСБ.

Поклали на землю. Потім підняли, почали обшук авто. Я обурювався. Говорив, що ФСБ "незграбно" працює, що й у них буде чорна смуга... Але, коли побачив підкинуту гранату в салоні, зрозумів, що чорна смуга, здається, почалася у мене,

– пригадав Єсипенко.

Він зазначив, що його змушували підписувати протоколи обшуку. Коли журналіст відмовлявся це робити, представник ФСБ погрожував, що вони поїдуть в інше місце, "де він підпише все, що скажуть".

Далі українця посадили в бус, одягли чорні окуляри та навушники У повній невідомості їхали приблизно годину. "В якийсь момент вдалося підняти окуляри, і я побачив дорожній знак: "Севастополь – 46 кілометрів", – додав Єсипенко. Після того, як бус зупинився, чоловік зрозумів, що вони приїхали у Бахчисарай.

Катівня у підвалі

Після цього його завели в підвал будівлі й мовчки почали роздягати.

Пручався. Але оскільки їх було четверо, а я в наручниках, не допомогло. Повалили на підлогу, надягли на вуха дроти з петлями й пустили струм. Біль був нестерпним,

– розповів журналіст.

Його запитували про мету приїзду до Криму, просили розказати про нібито співпрацю з українськими спецслужбами та шпигунство. Якщо відповідь на якесь із питань їх не влаштовувала, на чоловіка знову одягали дроти й пускали струм. Єсипенку також пропонували перейти на сторону Росії – мовляв, там більше платять.

Після цього журналіста знову катували струмом, далі – "перевіряли на детекторі брехні" та заставляли говорити на камеру, що він – "шпигун і виконував завдання СБУ".

Як Єсипенко опинився у полоні Росії