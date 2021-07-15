Об инциденте изданию рассказала жена журналиста Екатерина Есипенко. Ее муж сообщил об инциденте, который случился 6 июля, в письме к ней.
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Задержанный оккупантами Есипенко потерял сознание
Мужчина отметил, что сложилось ощущение, что поездка в суд была частью "уработки" его системой.
Транспортировку к зданию суда выполняют на автомобиле УАЗ. Посадили в металлический ящик с дверным проемом 130 на 70 без вентиляции. На обратном пути из-за жары и отсутствия кислорода я "отключился" – потерял сознание,
– заявил Есипенко.
Он более 2 часов сидел в таких условиях, просил конвойного приоткрыть дверь, тот ответил, что инструкция запрещает это.
Из-за этого журналист написал заявление
По словам Есипенко, на следующий день он написал заявление на имя начальника СИЗО и судьи. В нем говорилось, что из-за страха за свою жизнь и здоровье, он в дальнейшем отказывается быть этапированным в этом транспорте.
"Перед заездом в СИЗО бывает несколько этапных авто, которые ждут свою очередь заехать на территорию СИЗО по 5 – 6 часов на жаре. Находиться в такой машине в ящике так долго – это реально еще одна пытка", – написал журналист.
Он добавил, что в здании суда арестанты находятся в металлических боксах 2 на 2 метра с тусклым освещением, плесенью на стенах, паутиной и мусором. "Российская система "правосудия", уничтожающая людей", – подытожил узник Кремля.
Российские силовые органы пока не комментировали ситуацию.
К слову, так называемый суд оккупантов в Симферополе продолжит рассмотрение дела Есипенко 15 июля.
Дело оккупантов против Есипенко: что известно
- Журналиста Владислава Есипенко задержали в марте 2021 года в оккупированном Крыму. В его автомобиле сотрудники ФСБ России якобы нашли взрывчатку, которую он "создал самостоятельно". Есипенко обвиняют и в том, что он работал на украинскую разведку.
- В начале июля подконтрольный России "суд" в Симферополе продлил арест журналиста. Украинец будет находиться под стражей еще минимум полгода.
- Есипенко неоднократно рассказывал о пытках со стороны оккупантов.