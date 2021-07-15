Об инциденте изданию рассказала жена журналиста Екатерина Есипенко. Ее муж сообщил об инциденте, который случился 6 июля, в письме к ней.

Читайте также Чтобы не отказывался от своих "выбитых" показаний: в Крыму Есипенко угрожают новыми пытками

Задержанный оккупантами Есипенко потерял сознание

Мужчина отметил, что сложилось ощущение, что поездка в суд была частью "уработки" его системой.

Транспортировку к зданию суда выполняют на автомобиле УАЗ. Посадили в металлический ящик с дверным проемом 130 на 70 без вентиляции. На обратном пути из-за жары и отсутствия кислорода я "отключился" – потерял сознание,

– заявил Есипенко.

Он более 2 часов сидел в таких условиях, просил конвойного приоткрыть дверь, тот ответил, что инструкция запрещает это.

Из-за этого журналист написал заявление

По словам Есипенко, на следующий день он написал заявление на имя начальника СИЗО и судьи. В нем говорилось, что из-за страха за свою жизнь и здоровье, он в дальнейшем отказывается быть этапированным в этом транспорте.

"Перед заездом в СИЗО бывает несколько этапных авто, которые ждут свою очередь заехать на территорию СИЗО по 5 – 6 часов на жаре. Находиться в такой машине в ящике так долго – это реально еще одна пытка", – написал журналист.

Он добавил, что в здании суда арестанты находятся в металлических боксах 2 на 2 метра с тусклым освещением, плесенью на стенах, паутиной и мусором. "Российская система "правосудия", уничтожающая людей", – подытожил узник Кремля.

Российские силовые органы пока не комментировали ситуацию.

К слову, так называемый суд оккупантов в Симферополе продолжит рассмотрение дела Есипенко 15 июля.

Дело оккупантов против Есипенко: что известно