Об условиях, в которых незаконно удерживают Есипенко, рассказала его жена Екатерина. Она также рассказала о запугивании пытками.
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По словам жены, после отказа от признания, которое Владислав сделал под пытками, ему запретили звонить домой, а письма родным он передает через своего адвоката.
Екатерина Есипенко рассказала, что после заявления о пытках Владислава попытались отправить в подвал, где пытались психологически убедить не отказываться от своих показаний, необходимых ФСБ.
Физически они его как бы не трогали. Были угрозы и запугивания последующими пытками. Сейчас к нему пускают адвокатов. Потому что когда его пытали, адвокатов не пускали. За состоянием его здоровья мы не можем следить,
– пояснила жена политзаключенного.
Она отметила, что пока неизвестно, как на него повлияли пытки. Известно, что на прошлой неделе у него болели почки, но ему отказали в предоставлении медицинской помощи.
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В каких условиях содержат Есипенко
Екатерина сказала, что камера, в которой содержится политзаключенного, размером 3 на 4 метра.
Кислорода мало, прогулка – 1 час в сутки. В камеру вылезают из унитаза крысы. В субботу – банный день и прогулок нет,
– ошеломила госпожа Есипенко.
Как отметила жена политзаключенного, он поддерживает себя тем, что занимается спортом даже в таких ужасных условиях.
"Читает украинские издания. Мы посылаем ему публикации о том, что о нем здесь говорят, как поддерживают. Влад пишет, что у всех политзаключенных Симферополя одна надежда – на обмен", – подытожила она.
Жена Есипенко добавила, что политзаключенный даже не надеется на справедливый суд в Крыму.
Дело против Есипенко в Крыму
- Журналиста Владислава Есипенко задержали в марте 2021 в Крыму. В его автомобиле сотрудники ФСБ России якобы нашли взрывчатку, которую он "создал самостоятельно". Есипенко обвиняют также в том, что он работал на украинскую разведку.
- В начале июля подконтрольный России "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил арест незаконно удерживаемого журналиста Владислава Есипенко. Украинец будет находиться под стражей еще как минимум полгода.