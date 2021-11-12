Журналісти-розслідувачі з'ясували, що Поклонська використала норму російського законодавства, яке дозволяє покращувати житлові умови чиновникам, які цього нібито потребують. У житловому комплексі мешкають високопосадовці Росії.
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Поклонська отримала квартиру обманом
Площа нової квартири – 119 квадратних метрів. У ній лише 2 кімнати. Поклонська отримала лише пів квартири 4 жовтня 2021 року. Саме тоді вона склала мандат через нове призначення у посольстві Росії у Кабо-Верде. Іншу половину квартири Поклонська передала доньці Анастасії Меріуц.
Опозиційне медіа запевнило, що колишня "прокурорка" навряд могла сама придбати подібну нерухомість. Відповідно до її декларацій, вона заробила за останні 6 років 25,2 мільйона рублів. Це пів вартості квартири.
Як російські чиновники можуть отримати квартиру?У ЗМІ пояснили, що чиновник може отримати квартиру від уряду Росії після реєстрації у черзі в спеціальній комісії. Також урядовці мають довести, що в них є подібна потреба. Для цього вони мають мати житло менш як 15 квадратних метрів на особу.
У декларації Поклонської на момент приватизації квартири були:
- земельна ділянка завбільшки 1014 квадратних метрів;
- будинок розміром майже 300 квадратних метрів.
Один із будинків житлового комплексу "Дача Сталіна" / Фото "ЭкоТепло"
"Дача Сталіна" розташована неподалік від головного корпусу Московського держуніверситету. Його ще називають будинком Управління державними справами. У комплексі розміщені службові помешкання для працівників органів, де частина з них уже приватизована.
Призначення Поклонської: коротко
- Наталія Поклонська стала послом Росії в Африці – Кабо-Верде. Відповідне рішення президент країни-агресорки Володимир Путін підписав 13 жовтня 2021 року.
- Українське МЗС одразу ж відреагувало на призначення колаборантки. Речник відомства сказав, що "сховатися не вийде навіть в Африці" та нагадав про санкції багатьох країн.
- Поклонську не зможуть затримати за запитом України. Причиною є дипломатичний імунітет чиновниці. Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на намір України ініціювати її затримання.