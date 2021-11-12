Журналисты-расследователи выяснили, что Поклонская использовала норму российского законодательства, позволяющего улучшать жилищные условия якобы нуждающимся чиновникам. В жилом комплексе проживают чиновники России.
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Поклонская получила квартиру обманом
Площадь новой квартиры – 119 квадратных метров. В ней всего 2 комнаты. Поклонская получила только полквартиры 4 октября 2021 года. В это время она сложила мандат из-за нового назначения в посольстве России в Кабо-Верде. Другую половину квартиры Поклонская передала дочери Анастасии Мериуц.
Оппозиционное медиа заверило, что бывшая "прокурорша" вряд ли могла сама приобрести подобную недвижимость. Согласно ее декларациям, она заработала за последние 6 лет 25,2 миллионов рублей. Это пол стоимости квартиры.
Как российские чиновники могут получить квартиру?В СМИ объяснили, что чиновник может получить квартиру от правительства России после регистрации в очереди в специальной комиссии. Также чиновники должны доказать, что у них есть такая потребность. Для этого у них должно быть жилье менее 15 квадратных метров на человека.
В декларации Поклонской на момент приватизации квартиры были:
- земельный участок размером 1014 квадратных метров;
- здание размером почти 300 квадратных метров.
Один из домов жилого комплекса "Дача Сталина" / Фото "ЭкоТепло"
"Дача Сталина" расположена недалеко от главного корпуса Московского госуниверситета. Его еще называют зданием Управления государственными делами. В комплексе размещены служебные помещения для работников органов, где часть уже приватизирована.
Назначения Поклонской: коротко
- Наталья Поклонская стала послом России в Африке – Кабо-Верде. Соответствующее решение президент страны-агрессора Владимир Путин подписал 13 октября 2021 года.
- Украинский МИД сразу же отреагировал на назначение коллаборантки. Спикер ведомства сказал, что "спрятаться не получится даже в Африке" и напомнил о санкциях многих стран.
- Поклонскую не смогут задержать по запросу Украины. Причиной является дипломатический иммунитет чиновницы. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в ответ на намерение Украины инициировать ее задержание.