Представитель зарубежного ведомства Украины Олег Николенко напомнил, что Поклонская находится под санкциями многих стран и в розыске в Крыму.

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Реакция МИД на назначение Поклонской послом

В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывший прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства,

– отметил Николенко.

Он подчеркнул, что она еще и находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Канады и Японии.

"Спрятаться не получится даже в Африке", – подытожил представитель ведомства.

К слову, МИД Украины уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской.

Поклонская стала послом Кабо-Верде: что известно

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил коллаборантку Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

Она же в ответ заявила, что такое назначение для нее "большая честь".

Справка. Кабо-Верде – это небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на островах Зеленого Мыса.

Где расположено государство Кабо-Верде: смотрите карту

Что известно о Наталье Поклонской