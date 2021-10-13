Речник закордонного відомства України Олег Ніколенко нагадав, що Поклонська перебуває під санкціями багатьох країн і у розшуку у Криму.
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Реакція МЗС на призначення Поклонської послом
У зв’язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави,
– зазначив Ніколенко.
Він наголосив, що вона ще й перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Канади та Японії.
"Сховатися не вийде навіть в Африці", – підсумував речник відомства.
До слова, МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської.
Поклонська стала послом Кабо-Верде: що відомо
- Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін призначив колаборантку Поклонську послом Росії в Кабо-Верде.
- Вона ж у відповідь заявила, що таке призначення для неї "велика честь".
Де розташована Кабо-Верде: дивіться карту
Що відомо про Наталію Поклонську
- Після приходу російських військ на Кримський півострів у березні 2014 року її призначили прокуроркою Криму.
- У 2016 році колаборантка потрапила в Держдуму за списком партії Путіна "Єдина Росія".
- Українські правоохоронці інкримінують Поклонській державну зраду та причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.