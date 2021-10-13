Речник закордонного відомства України Олег Ніколенко нагадав, що Поклонська перебуває під санкціями багатьох країн і у розшуку у Криму.

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Реакція МЗС на призначення Поклонської послом

У зв’язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави,

– зазначив Ніколенко.

Він наголосив, що вона ще й перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Канади та Японії.

"Сховатися не вийде навіть в Африці", – підсумував речник відомства.

До слова, МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської.

Поклонська стала послом Кабо-Верде: що відомо

Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін призначив колаборантку Поклонську послом Росії в Кабо-Верде.

Вона ж у відповідь заявила, що таке призначення для неї "велика честь".

Довідка. Кабо-Верде – це невелика держава в Західній Африці, розташована в Атлантичному океані на островах Зеленого Мису

Де розташована Кабо-Верде: дивіться карту

Що відомо про Наталію Поклонську