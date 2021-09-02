У документі зазначено, що доповідь охоплює період з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року. У ній описаний "широкий спектр порушень прав людини й міжнародного гуманітарного права".

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ООН зафіксувала такі порушення Росії в окупованому Криму

випадки тортур або жорстокого поводження, які, ймовірно, були застосовані співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. За це нікого не притягнули до відповідальності;

переведення затриманих із Криму для засудження і відбування покарання у вигляді позбавлення волі в Росії;

свавільне поміщення затриманих у штрафні ізолятори, а також тривале одиночне ув'язнення;

санкції проти релігійних організацій та окремих людей, зокрема обвинувальні вироки "Свідкам Єгови", на основі антиекстремістських законів Росії;

втручання в проведення публічних зібрань, зокрема накладення на учасників зборів штрафів й інших санкцій, на основі норми законодавства, яка зобов'язує отримувати попередній дозвіл від російських органів влади на проведення будь-яких запланованих зборів;

заочні судові процеси, які не відповідають міжнародним стандартам у галузі прав людини, щодо людей, яких вважають противниками російської влади в Криму.

Деталі про порушення окупантів

Кількість довільних затримань представників релігійних меншин у Криму зросла майже в 5 разів у липні 2020 року – червні 2021 року в порівнянні з попереднім періодом в липні 2019 року – червні 2020 року,

– йдеться в доповіді.

Також у ній інформують, що в розслідуванні 43 випадків насильницького зникнення (39 чоловіків і 4 жінок), задокументованих у Криму з березня 2014 року, "не досягли відчутного прогресу".

У документі наголошують, що серед передбачуваних винних, які брали участь у викраденнях, утриманні під вартою, позбавленні волі в неофіційних місцях позбавлення волі, приховуванні місця перебування зниклих осіб, тортурах і жорстокому поводженні, – співробітники ФСБ, сил самооборони Криму і місцева поліція.

"Не провели жодного арешту, хоча у 2014 році відбулося 28 зникнень. Родичі жертв скаржилися УВКПЛ на формальний характер розслідувань, відсутність транспарентності та відмову в доступі до матеріалів слідчих справ", – зафіксовано у доповіді. Ті жертви, яких звільнили або ж перевели в офіційні місця ув'язнення, не отримали жодної компенсації та скаржилися на безкарність за порушення, яких вони зазнали.

Крім того, у Криму й надалі практикують переведення затриманих для засудження та відбування покарання у вигляді позбавлення волі у віддалених регіонах Росії. Відомо про щонайменше 28 таких випадків.

Наводять у документі й дані про 61 обшук і "облаву" російських силовиків в Криму за вказаний період.

Зверніть увагу! Напередодні російські ЗМІ оприлюднили реакцію на цю доповідь російського сенатора з окупованого Криму Сергія Цекова. Він назвав документ "вкрай непрофесійним".