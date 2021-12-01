Вікторія Нуланд виступила у Києві на безпековому форумі в режимі онлайн. Вона зазначила, що у США стурбовані Лукашенком, який вирішив бути нейтральним після того, як Росія окупувала Крим.
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Ситуація в Білорусі "трагічна", – Нуланд
"Зараз він (Лукашенко – 24 канал) пішов набагато далі як маріонетка Росії й збирається відвідати Крим і змінити статус своєї держави. У нас немає жодних сумнівів, що він штовхає Білорусь до обіймів Москви, відмовляючись не лише від демократичного розвитку, а й ускладнюючи ситуацію", – заявила Нуланд.
Водночас заступниця держсекретаря США назвала ситуацію в Білорусі "трагічною" для її громадян, які, за словами Нуланд, "вимагають не так вже й багато чого – права вільно обрати свого лідера на чесних та відкритих виборах".
За словами Вікторії Нуланд, Сполучені Штати координують із ЄС запровадження санкцій проти режиму Лукашенка.
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Що цьому передувало
- Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову заявив, що Крим, на його думку, "де-факто та де-юре став російським після "референдуму" 2014 року".
- Самопроголошений президент Білорусі сказав, що збирається відвідати Крим, а його поїздка "означатиме визнання півострова частиною Росії".
- У російських ЗМІ мовиться, що в Кремлі заяву Лукашенка вважають "дуже важливою".
- На заяву Лукашенка відреагував глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, наразі це тільки слова самопроголошеного президента, натомість реагуватимуть на вчинки.
- Крім того, Лукашенко сказав, що готовий висловити підтримку Москві у випадку ескалації на російсько-українському кордоні.