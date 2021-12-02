Лукашенко розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову, що вони з Путіним дивляться на основні проблеми однаково.

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Путін мене вважає більше, ніж другом. Ми рідні брати,

– сказав Лукашенко.

Він додав, що політики можуть робити різні висновки, але їхні очі дивляться на світ однаково. Тому самопроголошений президент додав, що у них з Путіним дуже хороші стосунки.

Зближення Лукашенка й Путіна: останні новини

Білоруський та російський президенти втілюють проєкт Союзної держави. Вони розробили на 2021 – 2023 роки пакет одразу з 28 союзних програм.

Лукашенко нещодавно заявив, що хоче розмістити на заході й півдні Білорусі "Іскандери", тобто біля кордону з Україною. Каже, що вже попросив про це Путіна.

Також політики у розмові 16 листопада обмінялись скаргами на Польщу та Україну.

Зверніть увагу! Лукашенко заявив про те, що окупований український півострів Крим нібито є "російським". Крім того, він висловив бажання навідатися туди. Зауважимо, що самопроголошений президент й раніше обурювався, що Путін не взяв його до Криму.