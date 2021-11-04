Документ попередньо завізував Путін, а тоді його вже передали Лукашенку. Адже 4 листопада самопроголошений президент Білорусі перебував Мінську, а глава держави-агресорки – в окупованому Криму.

Раніше У Кремлі допускають політичну інтеграцію Росії та Білорусі

Пакет програм узгодили ще у вересні

Нас тут усі критикували, чекали, особливо в Росії окремі телеграм-канали, підпишемо ми з вами чи не підпишемо. Ми сьогодні відповідаємо на це запитання усією Вищою держрадою. Підписую,

– сказав Лукашенко.

Усі союзні програми Путін та Лукашенко узгодили 9 вересня. Наступного дня вони були схвалені на засіданні Ради міністрів Союзної держави, яке проводились на території Білорусі.

Що прописано у союзних програмах:

Механізми розвитку єдиного економічного простору.

Формування об'єднаних галузевих ринків.

Реалізація узгодженої фінансової, податкової, кредитної, цінової та торгової політики.

Цікаво! Під час відеоконференції Лукашенко поскаржився на те, що Путін не взяв його з собою в окупований Крим. Там диктатор хотів подивитись на "новинки", зокрема, пам’ятник у Севастополі.

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Що передбачає проєкт Союзна держава

Це поступова інтеграція Росії та Білорусі. Мовиться про створення спільного економічного та військового просторів. Угоду підписали ще в 1999 році. Остаточних домовленостей досягнули Володимир Путін та Олександр Лукашенко 9 вересня 2021 року. При цьому політики не виключили, що у майбутньому може створити Союзний парламент обох держав.