Документ предварительно завизировал Путин, а тогда его уже передали Лукашенко. Ведь 4 ноября самопровозглашенный президент Беларуси находился Минске, а глава государства-агрессора – в оккупированном Крыму.

Ранее В Кремле допускают политическую интеграцию России и Беларуси

Пакет программ согласовали еще в сентябре

Нас тут все критиковали, ждали, особенно в России отдельные телеграм-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем высшим Госсоветом. Подписываю,

– сказал Лукашенко.

Все союзные программы Путин и Лукашенко согласовали 9 сентября. На следующий день они были одобрены на заседании Совета Министров Союзного государства, которое проводились на территории Беларуси.

Что прописано в союзных программах:

Механизмы развития Единого экономического пространства.

Формирование Объединенных отраслевых рынков.

Реализация согласованной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой и торговой политики.

Интересно! Во время видеоконференции Лукашенко пожаловался на то, что Путин не взял его с собой в оккупированный Крым. Там диктатор хотел посмотреть на "новинки", в частности, памятник в Севастополе.

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Что предусматривает проект Союзное государство

Это постепенная интеграция России и Беларуси. Речь идет о создании общего экономического и военного пространств. Соглашение подписали еще в 1999 году. Окончательных договоренностей достигли Владимир Путин и Александр Лукашенко 9 сентября 2021 года. При этом политики не исключили, что в будущем может создать Союзный парламент обоих государств.