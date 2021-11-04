С таким заявлением диктатор выступил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

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Лукашенко пожаловался, что Украина закрыла для Беларуси небо

Лукашенко отметил, что, мол, и он, и Путин найдут время, чтобы обсудить некоторые вопросы союзного государства.

Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть из-за Украины в Крым. А там у нас и собственность, и другие проблемы,

– сказал Лукашенко.

Путин должен был показать "крымские новинки"

После этого самопровозглашенный президент посетовал, что глава Кремля "обещал-обещал, что возьмет с собой в Крым". Путин должен был показать "новинки" на полуострове.

Но вот сегодня он сам уехал и меня с собой не пригласил. Вот я с такой жалобой выступаю,

– отметил Лукашенко.

Однако обижался диктатор недолго: предложил Путину вместе посетить Санкт-Петербург, откуда Путин родом и пригласил главу государства-агрессора к себе на родину.

Обратите внимание! Лукашенко уже успел ответить Путин. Он пообещал показать новый памятник в Севастополе и заверил, что самопровозглашенному президенту очень рады.

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Смотрите видео с обиженным Лукашенко:

Что известно о визите Путина в оккупированный Крым: