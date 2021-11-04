С таким заявлением диктатор выступил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
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Лукашенко пожаловался, что Украина закрыла для Беларуси небо
Лукашенко отметил, что, мол, и он, и Путин найдут время, чтобы обсудить некоторые вопросы союзного государства.
Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть из-за Украины в Крым. А там у нас и собственность, и другие проблемы,
– сказал Лукашенко.
Путин должен был показать "крымские новинки"
После этого самопровозглашенный президент посетовал, что глава Кремля "обещал-обещал, что возьмет с собой в Крым". Путин должен был показать "новинки" на полуострове.
Но вот сегодня он сам уехал и меня с собой не пригласил. Вот я с такой жалобой выступаю,
– отметил Лукашенко.
Однако обижался диктатор недолго: предложил Путину вместе посетить Санкт-Петербург, откуда Путин родом и пригласил главу государства-агрессора к себе на родину.
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Смотрите видео с обиженным Лукашенко:
Что известно о визите Путина в оккупированный Крым:
- Путин посетил оккупированный Крым 4 ноября.
- Глава Кремля принял участие в мероприятиях к так называемому "Дню народного единства".
- Украинский МИД выразил решительный протест против подобных действий российского президента.
- В ведомстве подчеркнули, что визит глава Кремля не согласовывал с Украиной.