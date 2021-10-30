Такое предположение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он считает, что таким образом и Россия и Беларусь решают сразу 2 свои задачи: дестабилизируют обстановку в Евросоюзе и борются со сбежавшей в Европу оппозицией.

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Россия – государство-отравитель

Такое предположение вполне оправдано. Россия уже создала себе репутацию государства-отравителя, убивая своих критиков и оппонентов на территории других стран.

Только в одной Великобритании были совершены 2 покушения на российских диссидентов. Сергею Скрипалю и его дочери, можно сказать, повезло и попытка отравить их не удалась.

Александр Литвиненко все же скончался в лондонском госпитале после того, как российские спецслужбы отравили его полонием.

Лукашенко, конечно, пока не удалось превзойти Кремль в политических убийствах на территории Европы. Хотя по словам главы литовского Министерства иностранных дел, белорусский диктатор становится все более смелым в отношении бежавшей из страны оппозиции.



Лукашенко пока не удалось превзойти Кремль / Фото Getty Images

Сразу же вспоминается убийство Виталия Шишова. Он сбежал от преследований со стороны режима Лукашенко из Беларуси в Киев и уже здесь занимался помощью другим беларусским мигрантам.

Однако, вероятно, Лукашенко все же удалось до него добраться и Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков.

Кризис на границе с Беларусью обостряется

Но запугивание оппозиции все же задача второстепенная. Главной целью Кремля остается именно дестабилизация ситуации в Европе. Потому и миграционный кризис на границе ЕС с Беларусью не просто не заканчивается, а с каждым днем лишь набирает обороты.

Больше всех сейчас от этого страдает Польша. Количество нелегалов, которые пытаются туда проникнуть, продолжает увеличиваться.

При этом у некоторых из мигрантов, которых задержали на польско-беларусской границе, на телефонах обнаружили экстремистские материалы, а часть нелегалов ранее также состояла в различных террористических группировках.

Более того, польские пограничники опубликовали видео, на котором мигранты буквально штурмуют границу Польши со стороны Беларуси.

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В процессе этого самого штурма нелегалы даже ранили 2 польских пограничников. Что примечательно, во всем этом мигрантам помогали беларусские силовики в штатском.

В Польше заявили, что те перерезали колючую проволоку, установленную на границе. При этом, сколько беларусских силовиков в штатском проникло таким образом на территорию Польши вместе с мигрантами, неизвестно.

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На фоне миграционного кризиса в Польше осознают – договариваться с Лукашенко бессмысленно, а потому нужно позаботиться о собственной безопасности. Вице-премьер Польши Ярослав Качинский предложил законопроект, который должен существенно усилить польскую армию.

Согласно этому проекту, численность польских войск будет увеличена более чем в 2 раза – с нынешних 110 тысяч военных до 250. При этом новый закон подразумевает и увеличение закупки вооружений.

Лукашенко без России не протянет

Лукашенко тоже прокомментировал милитаризацию Польши и миграционный кризис. Конечно, он не упомянул, что сам и является его создателем.

В разговоре с российским генпрокурором он заявил, что Польша готовится использовать против мигрантов танки. Мол, все это нужно, чтобы в дальнейшем напасть уже на саму Беларусь.

Как раз то, что Лукашенко озвучил это в разговоре с российским чиновником, упомянув при этом Союзное государство, в очередной раз говорит о том, что он снова набивает себе цену.

Вскоре пройдет встреча Лукашенко с Путиным, где он явно попросит очередной миллиард для поддержки своего режима и защиты так называемого Союзного государства. Без кремлевских денег белорусский диктатор долго не протянет и он это прекрасно понимает.



Лукашенко может снова встретиться с Путиным / Фото Getty Images

В ЕС нет единой позиции

В то же время Евросоюз совсем не един в вопросе противодействия миграционному кризису. Пока Польша отбивается от мигрантов, Брюссель призывает наоборот их принять. К тому же, между Польшей и ЕС есть еще ряд спорных вопросов – от ЛГБТ до судебной реформы.

Конечно же, в Кремле такому отсутствию у ЕС способности объединить усилия нарадоваться не могут. Ведь чем глубже кризис в Европе, тем лучше для Москвы.

Что касается Украины, то нам стоит внимательнее следить за происходящим на польской границе, ведь мы имеем тысячу километров общей границы с Беларусью.

Невозможно угадать, когда Лукашенко решит устроить подобный кризис и на нашей границе, а потому стоит уже сейчас позаботится о ее защите.