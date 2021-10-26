Соответствующие заявления в присущем для себя стиле Лукашенко сделал, общаясь с представителями коллектива Лидской центральной больницы.
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У нашей границы – танки, – Лукашенко
Политик заверил медиков, что в Беларуси – они больше на Западе, чем остальные.
И видите, что творилось и что от нас хотят. Вчера уже "Леопардов" подбросили к нашей границе – танки,
– заметил Лукашенко.
После этого диктатор дал специальное задание своему помощнику – инспектору из Гродненской области Юрию Караеву, который является еще и генералом. Караев должен внимательно следить, что происходит с польской стороны границы.
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Своевременно подсказывайте. Негодяи последние. Боюсь, чтобы они войнушку не начали,
– добавил Лукашенко.
Отметим, что накануне Польша решила разместить недалеко от белорусской границы 10-ю бронекавалерийскую бригаду. По информации белорусских СМИ, к границе перебросили дополнительно 2,5 тысячи солдат.
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Ранее о таком решении сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. На этот шаг в Варшаве пошли из-за кризиса с мигрантами, которые ежедневно предпринимают массовые попытки нелегально пересечь границу.
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