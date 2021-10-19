Речь идет об увеличении количества солдат на несколько тысяч. Об этом 19 октября сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Читайте больше "Гибридная атака" на границе: Польша и Литва просят усилить санкции ЕС против Беларуси
Польша на несколько тысяч увеличила количество военных на границе
Почти 6 тысяч солдат 16, 18 и 12 дивизий несут службу на польско-белорусской границе,
– написал глава министерства.
Блащак объяснил, что солдаты поддерживают пограничную службу, защищая границу страны и не позволяя ее незаконно пересекать.
Кстати, перед тем Польша и Литва заявили, что выступают за ужесточение санкции Евросоюза против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Они заявили, что действия на границе имеют характер гибридной атаки. Об этом заявили президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции в Вильнюсе.
Коротко о ситуации с беженцами на границе с Беларусью и ЕС
- По состоянию на 16 октября, на границе между Польшей и Беларусью более 3 тысяч солдат охраняют польскую границу.
- Польша из-за наплыва нелегальных мигрантов в августе 2021 года начала строить стену на границе с Беларусью.
- В сентябре 2021 года польские власти ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за потока мигрантов.
- 19 октября главы МИД стран Евросоюза договорились ввести новый блок санкций против режима Лукашенко. Также в ЕС не исключают, что карательные ограничения применят и к компании "Белавиа".
- В этот же день министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал самопровозглашенного президента Беларуси "шефом контрабандистов по отправке нелегалов". Дипломат осудил белорусский режим за нарушение прав человека и сказал, что политическая ситуация в стране – драматическая. Маас отметил, что Лукашенко "использует беженцев как средство давления на европейские страны".