Речь идет об увеличении количества солдат на несколько тысяч. Об этом 19 октября сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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Польша на несколько тысяч увеличила количество военных на границе

Почти 6 тысяч солдат 16, 18 и 12 дивизий несут службу на польско-белорусской границе,

– написал глава министерства.

Блащак объяснил, что солдаты поддерживают пограничную службу, защищая границу страны и не позволяя ее незаконно пересекать.

Кстати, перед тем Польша и Литва заявили, что выступают за ужесточение санкции Евросоюза против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Они заявили, что действия на границе имеют характер гибридной атаки. Об этом заявили президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции в Вильнюсе.

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