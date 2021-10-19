Мовиться про збільшення кількості солдатів на кілька тисяч. Про це 19 жовтня повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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Польща на кілька тисяч збільшила кількість військових на кордоні

Майже 6 тисяч солдатів 16, 18 та 12 дивізій несуть службу на польсько-білоруському кордоні,

– написав глава міністерства.

Блащак пояснив, що солдати підтримують прикордонну службу, захищаючи кордон країни і не дозволяючи його незаконно перетинати.

До речі, перед тим Польща та Литва заявили, що виступають за посилення санкції Євросоюзу проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.Вони заявили, що дії на кордоні мають характер гібридної атаки. Про це заявили президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа на спільній пресконференції у Вільнюсі.

Коротко про ситуацію з біженцями на кордоні з Білоруссю та ЄС