Дії на кордоні мають характер гібридної атаки. Про це заявили президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа на спільній пресконференції у Вільнюсі.

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Очікують посилення санкцій

Дуда наголосив: чекають, що Європейська рада ухвалить рішення щодо подальших санкцій проти білоруського режиму. Це питання, за словами президента, треба піднімати у межах Європейської ради, оскільки така допомога та підтримка потрібні Польщі й Литві. Науседа теж зазначив, що ЄС має пристосуватися до нових реалій, щоб гарантувати безпеку зовнішніх кордонів ЄС та запобігати нелегалам. Литовський лідер сказав, що говоритиме про це під час засідання Ради ЄС у четвер у Брюсселі. Режим Лукашенка стає дедалі агресивнішим, що загрожує безпеці Європи, – наголосив Науседа. Яка ситуація з мігрантами з Білорусі