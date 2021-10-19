Действия на границе имеют характер гибридной атаки. Об этом заявили президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции в Вильнюсе.

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Ожидают ужесточения санкций

Дуда подчеркнул: ждут, что Европейский совет примет решение о дальнейших санкциях против белорусского режима. Этот вопрос, по словам президента, надо поднимать в рамках Европейского совета, поскольку такая помощь и поддержка нужны Польше и Литве. Науседа тоже отметил, что ЕС должен приспособиться к новым реалиям, чтобы обеспечить безопасность внешних границ ЕС и предотвращать нелегалам. Литовский лидер сказал, что будет говорить об этом во время заседания Совета ЕС в четверг в Брюсселе. Режим Лукашенко становится все агрессивнее, что угрожает безопасности Европы, – подчеркнул Науседа. Какова ситуация с мигрантами из Беларуси