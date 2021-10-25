При попытке пробраться иностранцы использовали палки. Также они бросали камнями в польских пограничников и военнослужащих.
К теме Германия усилила охрану границы с Польшей
По данным миграционной службы, один из солдат получил от иностранца удар веткой по лицу, а другой – камнем. Из-за это их пришлось доставить в больницу в Белостоке.
Их жизни ничего не угрожает, поэтому мужчин уже выписали из больницы. Некоторые из пограничников также получили легкие травмы.
Стоит заметить, что среди мигрантов офицеры также узнали белорусских солдат в штатском. Они пытались разрезать проволочную ограду.
Узнайте больше Белорусские мигранты подтвердили, что в геополитических играх страдают невинные
Нелегалы из Беларуси пыталась прорваться в Польшу: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Из-за наплыва нелегальных мигрантов Польша в августе начала строительство стены на границе с Беларусью. Высота стены составит 2,5 метра, а протяженность – 150 метров.
- Уже в сентябре польские власти ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за потока мигрантов. Такое решение одобрил президент Анджей Дуда.
- Парламент Польши утвердил план строительства стены на границе с Беларусью. Ее стоимость составит 1,6 миллиарда злотых, а это примерно 350 миллионов евро.
- В Польше и Литве предположили, что Беларусь и дальше будет дестабилизировать ситуацию. Страны готовятся к долговременному спору из-за границ.