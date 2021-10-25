При попытке пробраться иностранцы использовали палки. Также они бросали камнями в польских пограничников и военнослужащих.

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По данным миграционной службы, один из солдат получил от иностранца удар веткой по лицу, а другой – камнем. Из-за это их пришлось доставить в больницу в Белостоке.

Их жизни ничего не угрожает, поэтому мужчин уже выписали из больницы. Некоторые из пограничников также получили легкие травмы.

Обратите внимание! Польский Сейм одобрил закон, предусматривающий строительство ограждения на границе с Беларусью. В Варшаве оценили перспективу и заявили, что миграционный кризис на границе 2 стран может продолжаться еще долго.

Стоит заметить, что среди мигрантов офицеры также узнали белорусских солдат в штатском. Они пытались разрезать проволочную ограду.

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