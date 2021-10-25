Під час спроби пробратися іноземці використовували палиці. Також вони кидали камінням у польських прикордонників й військовослужбовців.
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За даними міграційної служби, один із солдатів отримав від іноземця удар гілкою по обличчі, а інший – каменем. Через це їх довелося доставити у лікарню в Білостоці.
Їхньому життю нічого не загрожує, тож чоловіків вже виписали з лікарні. Деякі з прикордонників також отримали легкі травми.
Варто зауважити, що серед мігрантів офіцери також впізнали білоруських солдатів у цивільному. Вони намагалися розрізати дротову огорожу.
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Що цьому передувало
- Через наплив нелегальних мігрантів Польща у серпні почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Висота стіни становитиме 2,5 метра, а протяжність – 150 метрів.
- Вже у вересні польська влада запровадила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Таке рішення схвалив президент Анджей Дуда.
- Парламент Польщі затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Її вартість становитиме 1,6 мільярда злотих, а це приблизно 350 мільйонів євро.
- У Польщі та Литві припустили, що Білорусь й далі дестабілізуватиме ситуацію. Країни готуються до довготривалої суперечки через кордони.