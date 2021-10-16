Аргументацію, чому необхідно звести стіну на польсько-білоруському кордоні, надав голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Сольоха.

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Польща про тривалість міграційної кризи на кордоні

Передбачаємо, що ця криза буде тривати довго. Тому була підтримка ідеї зміцнення кордону. Слід відверто сказати, що ми маємо справу з агресією іншої держави проти нас,

– зазначив Сольоха.

Він уточнив, що агресія йде від держави, за якою стоїть Росія.

Глава Бюро нацбезпеки також додав, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю є доволі небезпечною, у зв'язку з чим Польщі слід покращити тимчасову огорожу.

Сольоха вважає, що розв'язання конфлікту між країнами шляхом санкцій зі сторони міжнародної спільноти потребує часу, оскільки з 2015 року Євросоюз має дещо інший досвід з міграцією.

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