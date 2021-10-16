Аргументацию, почему необходимо возвести стену на польско-белорусской границе, предоставил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Сольоха.

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Польша о продолжительности миграционного кризиса на границе

Предполагаем, что этот кризис будет длиться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас,

– отметил Сольоха.

Он уточнил, что агрессия идет от государства, за которым стоит Россия.

Глава Бюро нацбезопасности также добавил, что сейчас ситуация на границе с Беларусью является довольно опасной, в связи с чем Польше следует улучшить временное ограждение.

Сольоха считает, что решение конфликта между странами путем санкций со стороны международного сообщества требует времени, поскольку с 2015 года Евросоюз имеет несколько иной опыт с миграцией.

Польша укрепляет границу: основное