Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він вважає, що їм необхідно захиститися від Білорусі та Росії.

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Мовиться про захист у довгостроковій перспективі.

Будівництво паркану на польсько-білоруському кордоні допоможе захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі. В цьому разі – з боку Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Ми не хочемо, щоб нас шантажували. Матеуш Моравецький Прем'єр-міністр Польщі

Також посилять патрулювання на польському кордоні.

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