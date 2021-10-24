Німеччина також продовжила на пів року регулярний контроль на кордоні з Австрією. Про це заявив голова МВС країни Горст Зеєгофер.

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Паркан на кордоні з Білоруссю

Посилені заходи в Німеччині зумовленні збільшенням кількості нелегальних мігрантів, які потрапляють з Білорусі через Польщу. Через це німецька влада підтримує будівництво паркану на польсько-білоруському кордоні, щоб зменшити потік біженців.

Поки що додаткові поліцейські підрозділи здійснюватимуть вибірковий контроль ділянок німецько-польського кордону. Однак. якщо цього буде недостатньо, то влада розглядатиме інші варіанти посилення контролю.

Якщо це буде необхідним, я готовий ще більше посилити ці райони. Ми будемо щільно контролювати прикордонні ділянки та зелений кордон з Польщею,

– наголосив Зеєгофер.

Про заходи на кордонах з Австрією та Польщею Німеччина повідомила керівництво Євросоюзу.

Ситуація з мігрантами у Білорусі