Німеччина веде переговори з авіакомпаніями Іраку, щоб припинити перевезення нелегалів до Білорусі. Незаконному перетину кордону сприяє білоруський режим, який веде гібридну війну.

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"Ми переконані, що ключ, ймовірно, в Москві", – наголосив Зеєгофер про ситуацію з нелегальними біженцями.

Критична ситуація з мігрантами

Незважаючи на збільшення кількості біженців, які потрапляють в ЄС через Білорусь, закривати кордон та контролювати ситуацію в Польщі Німеччина не планує. Водночас сподіваються запровадити прикордонний контроль для авіарейсів з Греції.

За словами Зеєгофера, потрібно заборонити вторинну міграцію. Мовиться про те, що кожен із легальних біженців, більше не матиме права подавати документи на отримання притулку в іншій країні ЄС.

Довідка. Від січня до вересня 2021 року в Німеччину прибуло майже 80 тисяч мігрантів. Левова частка припадає на громадян Сирії, Афганістану, Іраку та Туреччини.

Станом на нині, 800 німецьких поліцейських скерували до спільного кордону з Польщею. Планують також покінчити зі зловживаннями на кордоні Польщі та Білорусі, шляхом призупинення роботи низки авіакомпаній.

Німецький посадовець запропонував полякам проводити спільні прикордонні інспекції на своїх кордонах. Це має допомогти виявити можливих нелегальних мігрантів, а також правопорушників, зокрема контрабандистів.

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