Для "штурму" мігранти використовують палиці. Прикордонники ж відновлюють паркан.
До речі Стіна на кордоні з Білоруссю: Польща затвердила план будівництва
Пів тисячі мігрантів за добу
У суботу 16 жовтня з Білорусі до Польщі незаконно намагались потрапити 524 мігранти. Польські прикордонники затримали 5 осіб, які допомагали нелегалам. Це білорус, двоє сирійців, грузин і громадянин Казахстану.
У мережі оприлюднили відео, як нелегали намагаються зруйнувати паркан.
Польща побудує стіну на кордоні
У серпні значно збільшився потік нелегальних мігрантів з Білорусі в ЄС. У зв'язку з цим Польща почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю. Тоді заявляли, що її висота становитиме 2,5 метра. План будівництва вже затвердили. Виділять 1,6 мільярда злотих, тобто близько 350 мільйонів євро.
До речі, польська влада у вересні запровадила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Таке рішення схвалив президент Анджей Дуда.