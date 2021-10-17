Для "штурма" мигранты используют палки. Пограничники же восстанавливают забор.
Кстати Стена на границе с Беларусью: Польша утвердила план строительства
Полтысячи мигрантов за сутки
В субботу, 16 октября из Беларуси в Польшу незаконно пытались попасть 524 мигранта. Польские пограничники задержали 5 человек, которые помогали нелегалам. Это белорус, двое сирийцев, грузин и гражданин Казахстана.
В сети появилось видео, как нелегалы пытаются разрушить забор.
Польша построит стену на границе
В августе значительно увеличился поток нелегальных мигрантов из Беларуси в ЕС. В связи с этим Польша начала возводить стену на границе с Беларусью. Тогда заявляли, что ее высота составит 2,5 метра. План строительства уже утвердили. Выделят 1,6 миллиарда злотых, то есть около 350 миллионов евро.
Кстати, польские власти в сентябре ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за потока мигрантов. Такое решение принял президент Анджей Дуда.