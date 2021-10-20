Германия ведет переговоры с авиакомпаниями Ирака, чтобы прекратить перевозку нелегалов в Беларусь. Незаконному пересечению границы способствует белорусский режим, который ведет гибридную войну.
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"Мы убеждены, что ключ, вероятно, в Москве", – подчеркнул Зеехофер о ситуации с нелегальными беженцами.
Критическая ситуация с мигрантами
Несмотря на увеличение количества беженцев, которые попадают в ЕС через Беларусь, закрывать границу и контролировать ситуацию в Польше Германия не планирует. В то же время надеются ввести пограничный контроль для авиарейсов из Греции.
По словам Зеехофера, нужно запретить вторичную миграцию. Речь идет о том, что каждый из легальных беженцев больше не будет иметь права подавать документы на получение убежища в другой стране ЕС.
По состоянию на сейчас 800 немецких полицейских направили к общей границе с Польшей. Планируют также покончить со злоупотреблениями на границе Польши и Беларуси путем приостановления работы ряда авиакомпаний.
Немецкий чиновник предложил полякам проводить совместные пограничные инспекции на своих границах. Это должно помочь выявить возможных нелегальных мигрантов, а также правонарушителей, в частности контрабандистов.
Ситуация с нелегальными мигрантами: последние новости
- Летом 2021 года существенно вырос поток незаконных мигрантов, которые пытались попасть из Беларуси в ЕС.
- Критическая ситуация постигла Литву, Латвию и Польшу. Последняя решила построить стену на белорусской границе.
- В сентябре польские власти ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за потока мигрантов.