Упродовж останніх кількох місяців на північно-східному кордоні Євросоюзу розгортається справжня міграційна криза. З Білорусі до польського, литовського й латвійського кордонів прямують в рази більше біженців і біженок із Близького Сходу, аніж зазвичай.

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При чому, більшість із них намагаються перетнути кордон без дозвільних документів. З початку літа до країн ЄС почали прибувати тисячі мігрантів, проміжним етапом для яких з недавнього часу став саме Мінськ.

З чого ж усе почалося і до чого тут Лукашенко

Після чергових санкцій ЄС до влади Олександра Лукашенка, після заборони для білоруських авіаперевізників літати над Євросоюзом, у відповідь Лукашенко розпочав гібридну війну проти ЄС.



Лукашенко розпочав гібридну війну / Фото delfi.lt

І наприкінці травня він заявив, що раніше, начебто, саме вони зупиняли наркотики й мігрантів, а тепер нехай країни ЄС будуть самі їх "їсти й ловити". Але не зупиняти мігрантів – це одне, а от сприяти неврегульованій міграції і заробляти на ній – речі геть різні.

Як з'ясували журналісти німецького видання Der Spiegel, з весни 2021 року завезенням мігрантів з Іраку до Білорусі й доправленням їх до кордонів ЄС керував білоруський "Центркурорт".

Це туристична компанія, яка належить до управління справами президента Білорусі. Звичайно, для мігрантів такі послуги були не безоплатними.

Згодом BBC з посиланням вже на інше німецьке видання розповіло, що на початку білоруська влада возила тисячі мігрантів до Мінська регулярними рейсами з Іраку, Йорданії та Лівану, аби далі відправляти їх в ЄС.

Однак після того, як ЄС натиснув на ці країни, вони припинили прямі рейси до Мінська. Відтоді режим Лукашенка вдався до нової тактики. Він відправляє власні чартери, які вилітають порожніми, а повертаються з пасажирами.

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Європейські політики назвали це добре організованим планом режиму Лукашенка для дестабілізації ЄС не без підтримки Росії, а ще — з метою заробітку. Адже подібна турпоїздка через Мінськ для однієї людини коштує приблизно 15 тисяч доларів.

Як відреагували Польща, Литва і Латвія

Перший удар взяла на себе Литва, поступово вводячи жорсткі обмеження для в'їзду шукачів притулку. Фактично це означало, що мігрантів стали відправити на батьківщину, не чекаючи апеляції — і це попри значні ризики, зокрема смерті, для шукачів притулку на рідних землях.

Та наразі пропоную детальніше зупинитися на польсько-білоруському кордоні, на авансцені якого нині відбуваються основні події. З початку осені зафіксували понад 6 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі в Польщу.



Прикордонники зафіксували понад 6 тисяч нелегалів /Фото strazgraniczna.pl

У відповідь на масовий потік мігрантів Польща ввела надзвичайний стан на білоруському кордоні, обмеживши доступ журналістів і неурядових організацій на цю територію. А також ухвалила наказ, що зобов'язав усіх затриманих в прикордонній зоні, за винятком осіб, які підпадають під певні категорією, покинути Польщу.

Зрештою, десятки біженців і біженок, які тікали з Сирії, Іраку, Афганістану та решти країн, опинилися затиснуті між Польщею і Білоруссю без даху над головою, їжі, питної води та зрештою будь-яких засобів для існування.

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Ці жахливі умови, які мають трагічні наслідки. З початку кризи на кордоні померли щонайменше чотири людини, 3 смерті зафіксували на території Польщі, і одну – з білоруської сторони, що є тривожним сигналом для всіх сторін конфлікт.

Загострення конфлікту можна було уникнути

Та попри уже очевидну "спецоперацію" з боку Лукашенка, давайте визнаємо, що аж такого загострення конфлікту можна було б уникнути, якби Польща реагувала по-іншому, зокрема відповідно до вимог міжнародного права.

Наведу приклад, як Польща повелася з групою біженців з Афганістану. Наприкінці вересня розслідування Amnesty International виявило подробиці ситуації, в якій опинилися 32 афганських шукачі притулку, зокрема 4 жінки, 27 чоловіків і одна 15-річна дівчина.

Усі вони перебували в прикордонній пастці протягом кількох тижнів без їжі, питної води, притулку та ліків. Як підтверджують докази, Польща тижнями жорстоко утримувала групу біженців з Афганістану на своєму кордоні в жахливих умовах, а далі просто відтиснула людей на сторону Білорусі.

Тимчасові заходи, ухвалені Європейським судом з прав людини 25 серпня, зобов'язують Польщу надавати біженцям допомогу, зокрема, адекватне харчування, воду, одяг, медичні послуги і, якщо можливо, тимчасовий притулок.

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Польща проігнорувала необхідні тимчасові заходи. Крім того, оголошення "надзвичайного стану" ввели незаконно і підлягає скасуванню. Адже ситуація на кордонах країн не є надзвичайним станом згідно з визначеннями відповідно до європейського і міжнародного права.

Відтак витіснення людей, які шукають притулку, без аналізу їхніх потреб у захисті, суперечить міжнародному праву та законодавству ЄС.

Ця непроста ситуація, яку штучно спровокувала влада Білорусі, продемонструвала неготовність навіть європейських країн адекватно реагувати на виклики, пов'язані із різким стрибком міграції.

Права людей просто ігнорують

Права людини – проігнорували, що призвело до смертей уже 4 біженців. Amnesty International закликає Європейський Союз розробити ефективний план дій для виходу із кризи, і надати допомогти біженцям, які просто зараз знаходяться на їхніх кордонах.



На кордні загинули 4 мігранти / Фото pasienis.lt

Криза на білоруських кордонах вкотре підтвердила, що в геополітичних іграх продовжують страждати невинні люди. І світова спільнота насамперед має допомагати їм жити в безпечних умовах, мати засоби для нормального існування і мирне небо над головою.

Зі свого боку додам – аналізуйте ситуацію у світі, робіть висновки і пам'ятайте, що права людини — найвища цінність.