Президент страны-агрессора, в частности, пытался убедить, что полуостров "навсегда с Россией". Об этом 4 ноября сообщают росСМИ.

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На этом он не остановился и его пораженный имперскими амбициями мозг выдал заявление о том, что "такова воля всего русского народа".

Путин незаконно приехал в Крым

Путин 4 ноября незаконно приехал в Крым. Его пресс-секретарь Песков информировал, что мероприятие состоялось по случаю оккупационного Дня народного единства.

В МИД осудили пребывание россиянина на полуострове. Дипломаты отметили, что поездка состоялась вопреки неоднократным предостережениям Украины.

Обратите внимание! В Киеве 23 августа состоялся учредительный саммит Крымской платформы, в котором приняли участие представители 46 цивилизованных государств и международных организаций. Все они обратились к России с требованием немедленно вывести войска из Крыма.

Оккупация Крыма Россией: что известно