Президент страны-агрессора, в частности, пытался убедить, что полуостров "навсегда с Россией". Об этом 4 ноября сообщают росСМИ.
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На этом он не остановился и его пораженный имперскими амбициями мозг выдал заявление о том, что "такова воля всего русского народа".
Путин незаконно приехал в Крым
Путин 4 ноября незаконно приехал в Крым. Его пресс-секретарь Песков информировал, что мероприятие состоялось по случаю оккупационного Дня народного единства.
В МИД осудили пребывание россиянина на полуострове. Дипломаты отметили, что поездка состоялась вопреки неоднократным предостережениям Украины.
Оккупация Крыма Россией: что известно
- В марте 2014 года Россия ввела войска на территорию Крыма.
- Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.
- Из-за этого страны Запада ввели санкции против Москвы.