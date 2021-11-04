Президент країни-агресора, зокрема, намагався переконати, що півострів "назавжди з Росією". Про це 4 листопада повідомляють росЗМІ.
Читайте також Росія відповість за всі свої злочини в Криму, – Кулеба
На цьому він не зупинився і його вражений імперськими амбіціями мозок видав заяву про те, що "така воля всього російського народу".
Путін незаконно приїхав до Криму
Путін 4 листопада незаконно приїхав до Криму. Його речник Пєсков інформував, що поіздка відбулася з нагоди окупаційного Дня народної єдності.
У МЗС засудили перебування росіянина на півострові. Дипломати зазначили, що поїздка відбулася всупереч неодноразовим застереженням України.
Окупація Криму Росією: що відомо
- У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.
- Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.
- Через це держави Заходу запровадили санкції проти Москви.