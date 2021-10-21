Міністр закордонних справ зазначив, що "немає у цьому жодних сумнівів і юридично, і політично". Про це він повідомив у коментарі телеканалу "Дом".
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Кожне порушення, яке вчиняє Росія на окупованому півострові, лягає в досьє і фіксується. Закінчиться тим, що за це все Росія нестиме відповідальність,
– сказав глава МЗС.
Кулеба розповів про порушення
Дмитро Кулеба зазначив, що "зараз територія Криму перебуває поза ефективним контролем України, тому в Росії, як у держави-окупанта, є можливості там проводити мобілізацію, вибори, перепис населення".
По факту – це все порушення її зобов'язань, як держави-окупанта, і всі вони будуть зафіксовані й за все вона понесе відповідальність, коли на це прийде свій час,
– додав міністр.
Окупація Криму Росією: що відомо
- У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.
- Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.
- Через це держави Заходу запровадили пакет санкцій проти Росі