Міністр закордонних справ зазначив, що "немає у цьому жодних сумнівів і юридично, і політично". Про це він повідомив у коментарі телеканалу "Дом".

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Кожне порушення, яке вчиняє Росія на окупованому півострові, лягає в досьє і фіксується. Закінчиться тим, що за це все Росія нестиме відповідальність,

– сказав глава МЗС.

Кулеба розповів про порушення

Дмитро Кулеба зазначив, що "зараз територія Криму перебуває поза ефективним контролем України, тому в Росії, як у держави-окупанта, є можливості там проводити мобілізацію, вибори, перепис населення".

По факту – це все порушення її зобов'язань, як держави-окупанта, і всі вони будуть зафіксовані й за все вона понесе відповідальність, коли на це прийде свій час,

– додав міністр.

Зверніть увагу! Росія проводить перепис населення. Країна-агресор хоче його здійснити й на території окупованого Криму.

Окупація Криму Росією: що відомо