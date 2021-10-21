Министр иностранных дел отметил, что "нет в этом никаких сомнений и юридически, и политически". Об этом он сообщил в комментарии телеканалу "Дом".

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Каждое нарушение, которое совершает Россия на оккупированном полуострове, ложится в досье и фиксируется. Закончится тем, что за это все Россия будет нести ответственность,

– сказал глава МИД.

Кулеба рассказал о нарушениях

Дмитрий Кулеба отметил, что "сейчас территория Крыма находится вне эффективного контроля Украины, поэтому в России, как у государства-оккупанта, есть возможности там проводить мобилизацию, выборы, перепись населения".

По факту – это все нарушения своих обязательств как государства-оккупанта, и все они будут зафиксированы и за все она понесет ответственность, когда на это придет свое время,

– добавил министр.

Обратите внимание! Россия проводит перепись населения. Страна агрессор хочет его осуществить и на территории оккупированного Крыма.

Оккупация Крыма Россией: что известно