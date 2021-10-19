С соответствующим заявлением выступило британское посольство в Украине.
Важно Евросоюз осудил российскую "перепись населения" в оккупированном Крыму
Планы России не меняют того, что Крым – это Украина
План России провести перепись населения в Крыму не меняет того факта, что Крым – это Украина,
– написали дипломаты.
В посольстве Британии отметили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее с похожим заявлением выступили США
Ранее с похожим заявлением выступили в США. В Госдепе подчеркнули, что такие действия Москвы направлены на то, чтобы подорвать независимость Украины. Штаты вновь выступили с поддержкой Украины в противостоянии российской агрессии.
Больше здесь Россия проводит перепись в оккупированном Крыму: реакция МИД Украины
Что известно о переписи населения в России:
- Перепись стартовала 15 октября и основной ее этап продлится до 14 ноября.
- Однако в некоторых российских регионах перепись завершится аж в середине декабря.
- Участие в процессе россияне могут принять и онлайн, зарегистрировавшись на сайте предоставления госуслуг.
Текст публикации посольства Великобритании в Украине:
План России провести перепись населения в Крыму не меняет того факта, что #CrimeaIsUkraine. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету #Украины.