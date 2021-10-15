В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такие действия России направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Проведение переписи в Крыму – недружественный акт в отношении Украины

Также это продолжение попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства.

Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий,

– отметили в МИД Украины.

Официальный Киев отмечает, что в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН, так называемый "референдум" 2014 года не имеет юридической силы. Поэтому результаты переписи населения в оккупированном Крыму не могут трактоваться как часть всероссийской.

Обратите внимание! В МИД отметили, что участники Крымской платформы будут решительно противодействовать любым попыткам изменить международный порядок.

Украина призывает не признавать результаты переписи населения

Украина призвала международное сообщество осудить проведение Россией перепись населения на временно оккупированной территории и не признавать ее результаты.

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Что известно о всероссийской переписи населения: