В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такие действия России направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Проведение переписи в Крыму – недружественный акт в отношении Украины
Также это продолжение попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства.
Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий,
– отметили в МИД Украины.
Официальный Киев отмечает, что в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН, так называемый "референдум" 2014 года не имеет юридической силы. Поэтому результаты переписи населения в оккупированном Крыму не могут трактоваться как часть всероссийской.
Украина призывает не признавать результаты переписи населения
Украина призвала международное сообщество осудить проведение Россией перепись населения на временно оккупированной территории и не признавать ее результаты.
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Что известно о всероссийской переписи населения:
- Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября.
- Продлится перепись почти до 14 ноября, а в некоторых регионах – до середины декабря.
- Участие в переписи можно будет взять и онлайн – на сайте госуслуг.
- До этого перепись проводили в 2002 и 2010 годах.