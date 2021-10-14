Позицию России озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что в совместном заявлении Украины и ЕС Россию прямо назвали агрессором.

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Также Лавров пожаловался, что от России требуют выполнения минских договоренностей в "очень грубых безапелляционных тонах".

Это серьезно противоречит истине и противоречит даже таким двусмысленными заявлениями, которые нам делали эксперты Германии и Франции, в ответ на наш прямой вопрос, кто является сторонами минских договоренностей,

– подчеркнул Лавров.

Совместное заявление по итогам саммита Украина – ЕС

Источник: Офис Президента

В заявлении политики подтвердили неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

Мы подтверждаем свое решительное осуждение явного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины в результате актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года,

– говорится в совместном заявлении.

Также в ЕС добавили, что поддерживают территориальную целостность Украины и приветствовали создание международной Крымской платформы.

Свои подписи под заявлением поставили:

Президент Украины Владимир Зеленский,

президент Европейского Совета Шарль Мишель,

президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Лавров о встрече в нормандском формате

По мнению главы МИД России, для возобновления контактов "нормандской четверки" необходимо обеспечить выполнение предварительных решений, принятых в этом формате.

Меня, конечно, немножко удивило, что с такой настойчивостью наши западные коллеги продвигают восстановление нормандского формата, не обеспечивая со своей стороны предыдущих решений,

сказал он.

В то же время Лавров "забыл", что именно пророссийские боевики нарушают достигнутые ранее договоренности и регулярно срывают режим тишины.

К примеру, накануне Дня защитника оккупанты на Донбассе аж 10 раз нарушили режим тишины. Чтобы прекратить обстрелы, украинские воины открывали ответный огонь. Один военный получил ранение. Его госпитализировали. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.