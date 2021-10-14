Позицию России озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что в совместном заявлении Украины и ЕС Россию прямо назвали агрессором.
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Также Лавров пожаловался, что от России требуют выполнения минских договоренностей в "очень грубых безапелляционных тонах".
Это серьезно противоречит истине и противоречит даже таким двусмысленными заявлениями, которые нам делали эксперты Германии и Франции, в ответ на наш прямой вопрос, кто является сторонами минских договоренностей,
– подчеркнул Лавров.
Совместное заявление по итогам саммита Украина – ЕС
Источник: Офис Президента
В заявлении политики подтвердили неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.
Мы подтверждаем свое решительное осуждение явного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины в результате актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года,
– говорится в совместном заявлении.
Также в ЕС добавили, что поддерживают территориальную целостность Украины и приветствовали создание международной Крымской платформы.
Свои подписи под заявлением поставили:
- Президент Украины Владимир Зеленский,
- президент Европейского Совета Шарль Мишель,
- президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Лавров о встрече в нормандском формате
По мнению главы МИД России, для возобновления контактов "нормандской четверки" необходимо обеспечить выполнение предварительных решений, принятых в этом формате.
Меня, конечно, немножко удивило, что с такой настойчивостью наши западные коллеги продвигают восстановление нормандского формата, не обеспечивая со своей стороны предыдущих решений,
сказал он.
В то же время Лавров "забыл", что именно пророссийские боевики нарушают достигнутые ранее договоренности и регулярно срывают режим тишины.