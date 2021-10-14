Позицію Росії озвучив міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він зазначив, що у спільній заяві України та ЄС Росію прямо назвали агресором.

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Також Лавров поскаржився, що від Росії вимагають виконання мінських домовленостей у "дуже грубих безапеляційних тонах".

Це серйозно суперечить істині та суперечить навіть таким двозначними заявами, які нам робили експерти Німеччини та Франції, у відповідь на наш пряме запитання, хто є сторонами мінських домовленостей,

– підкреслив Лавров.

Спільна заява за підсумками саміту Україна – ЄС

Джерело: Офіс Президента

У заяві політики підтвердили незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС.

Ми підтверджуємо своє рішуче засудження очевидного порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок актів агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року,

– мовиться у спільній заяві.

Також в ЄС додали, що підтримують територіальну цілісність України та привітали створення міжнародної Кримської Платформи.

Свої підписи під заявою поставили:

Президент України Володимир Зеленський,

президент Європейської Ради Шарль Мішель,

президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Лавров про зустріч у нормандському форматі

На думку глави МЗС Росії, для відновлення контактів "нормандської четвірки" необхідно забезпечити виконання попередніх рішень, прийнятих в цьому форматі.

Мене, звичайно, трошки здивувало, що з такою наполегливістю наші західні колеги просувають відновлення нормандського формату, не забезпечуючи зі свого боку попередніх рішень,

сказав він.

Водночас Лавров "забув", що саме проросійські бойовики порушують досягнуті раніше домовленості та регулярно зривають режим тиші.

До прикладу, напередодні Дня захисника окупанти на Донбасі аж 10 разів порушили режим тиші. Щоб припинити обстріли, українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Один військовий зазнав поранення. Його госпіталізували. Стан здоров'я захисника – задовільний.