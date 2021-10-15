У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що такі дії Росії спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України.

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Проведення перепису у Криму – недружній акт щодо України

Також це є продовження намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства.

Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій,

– зазначили у МЗС України.

Офіційний Київ наголошує, що відповідно до резолюцій Генасамблеї ООН, так званий "референдум" 2014 року не має юридичної сили. Отож результати перепису населення в окупованому Криму не можуть трактуватись, як частина всеросійського.

Зверніть увагу! В МЗС наголосили, що учасники Кримської платформи рішуче протидіятимуть будь-яким спробам змінити міжнародний порядок.

Україна закликає не визнавати результати перепису населення

Україна закликала міжнародну спільноту засудити проведення Росією перепису населення на тимчасово окупованій території та не визнавати його результати.

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Що відомо про всеросійський перепис населення: