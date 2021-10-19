З відповідною заявою виступило британське посольство в Україні.
Важливо Євросоюз засудив російський "перепис населення" в окупованому Криму
Плани Росії не міняють того, що Крим – це Україна
План Росії провести перепис населення в Криму не змінює того факту, що Крим – це Україна,
– написали дипломати.
У посольстві Британії наголосили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.
Раніше зі схожою заявою виступили США
Раніше зі схожою заявою виступили у США. У Держдепі наголосили, що такі дії Москви спрямовані на те, аби підірвати незалежність України. Штати знову виступили з підтримкою України у протистоянні російській агресії.
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Що відомо про перепис населення в Росії:
- Перепис стартував 15 жовтня і основний його етап триватиме до 14 листопада.
- Проте в деяких російських регіонах перепис завершиться аж в середині грудня.
- Участь у процесі росіяни можуть взяти і онлайн, зареєструвавшись на сайті надання держпослуг.
Текст публікації посольства Великої Британії в Україні:
План Росії провести перепис населення в Криму не змінює того факту, що #CrimeaIsUkraine. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету #України.