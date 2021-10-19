З відповідною заявою виступило британське посольство в Україні.

Важливо Євросоюз засудив російський "перепис населення" в окупованому Криму

Плани Росії не міняють того, що Крим – це Україна

План Росії провести перепис населення в Криму не змінює того факту, що Крим – це Україна,

– написали дипломати.

У посольстві Британії наголосили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

Раніше зі схожою заявою виступили США

Раніше зі схожою заявою виступили у США. У Держдепі наголосили, що такі дії Москви спрямовані на те, аби підірвати незалежність України. Штати знову виступили з підтримкою України у протистоянні російській агресії.

Важливо! В українському МЗС наголосили, що такі дії Росії спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України. Також це намагання легітимізувати спроби незаконної анексії півострова.

Більше тут Росія проводить перепис в окупованому Криму: реакція МЗС України

Що відомо про перепис населення в Росії:

Перепис стартував 15 жовтня і основний його етап триватиме до 14 листопада.

Проте в деяких російських регіонах перепис завершиться аж в середині грудня.

Участь у процесі росіяни можуть взяти і онлайн, зареєструвавшись на сайті надання держпослуг.

Текст публікації посольства Великої Британії в Україні:

План Росії провести перепис населення в Криму не змінює того факту, що #CrimeaIsUkraine. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету #України.