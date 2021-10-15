Відповідну позицію озвучив речник Євросоюзу Пітера Стано. Вона з'явилась на сайті відомства 15 жовтня.

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Євросоюз засудив заяви Росії щодо перепису населення в окупованому Криму

Євросоюз засуджує рішення Росії провести перепис населення на незаконно окупованій українській території Криму та місті Севастополь з 15 жовтня по 14 листопада та початок чергової призовної кампанії 1 жовтня,

– повідомили в Євросоюзі.

Окрім того, пригадали, що ці дії є "спробою Москви узаконити незаконну окупацію Криму та ще більше підірвати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах". Євросоюз закликав Росію припинити порушення міжнародного права та міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові.

Там заявили, що продовжуватимуть працювати над мирним припиненням незаконної окупації Росією півострова, що й вирішили на першому саміті Кримської платформи 23 серпня.

Коротко про останні дії Росії в окупованому Криму