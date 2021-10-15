Відповідну позицію озвучив речник Євросоюзу Пітера Стано. Вона з'явилась на сайті відомства 15 жовтня.
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Євросоюз засудив заяви Росії щодо перепису населення в окупованому Криму
Євросоюз засуджує рішення Росії провести перепис населення на незаконно окупованій українській території Криму та місті Севастополь з 15 жовтня по 14 листопада та початок чергової призовної кампанії 1 жовтня,
– повідомили в Євросоюзі.
Окрім того, пригадали, що ці дії є "спробою Москви узаконити незаконну окупацію Криму та ще більше підірвати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах". Євросоюз закликав Росію припинити порушення міжнародного права та міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові.
Там заявили, що продовжуватимуть працювати над мирним припиненням незаконної окупації Росією півострова, що й вирішили на першому саміті Кримської платформи 23 серпня.
Коротко про останні дії Росії в окупованому Криму
- Росія проводить перепис населення. Його хочуть здійснити й на території окупованого Криму та в Севастополі.
- В МЗС України 15 жовтня заявили, що таке рішення Росії спрямоване проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу окупації Криму, поширити на його територію дію російського законодавства.
- Ба більше, у МЗС пригадали, що згідно з положеннями резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий "референдум" у Криму, проведений російськими окупантами 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може бути підставою для будь-якої зміни статусу півострова.