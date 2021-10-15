Соответствующую позицию озвучил представитель Евросоюза Питер Стано. Она появилась на сайте ведомства 15 октября.
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Евросоюз осудил заявления России по переписи населения в оккупированном Крыму
Евросоюз осуждает решение России провести перепись населения на незаконно оккупированной украинской территории в Крыму и городе Севастополь с 15 октября по 14 ноября и начало очередной призывной кампании 1 октября,
– сообщили в Евросоюзе.
Кроме того, вспомнили, что эти действия являются "попыткой Москвы узаконить незаконную оккупацию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах". Евросоюз призвал Россию прекратить нарушение международного права и международного гуманитарного права на Крымском полуострове.
Там заявили, что будут продолжать работать над мирным прекращением незаконной оккупации Россией полуострова, что и решили на первом саммите Крымской платформы 23 августа.
Коротко о последних действиях России в оккупированном Крыму
- Россия проводит перепись населения. Ее хотят осуществить и на территории оккупированного Крыма и в Севастополе.
- В МИД Украины 15 октября заявили, что такое решение России направлено против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и является продолжением попыток легитимизировать попытку оккупации Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства.
- Более того, в МИД напомнили, что в соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262, так называемый "референдум" в Крыму, проведенный российскими оккупантами 16 марта 2014 года, не имеет юридической силы и не может быть основанием для любого изменения статуса полуострова.