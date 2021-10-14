Письмо от Елизаветы II получили Малая академия наук в Крыму. В нем Королева поблагодарила детей за письмо.

Важно Россия обиделась на совместное заявление Украины и ЕС, в котором ее назвали агрессором

Кроме письменного ответа школьники получили буклеты с интересной информацией о королевской семье.

"Приятной неожиданностью для учащихся и педагога было получить долгожданный ответ от Королевы (Великобритании Елизаветы II – 24 канал) через 3 месяца,

– написали в социальной сети под фотографией письма.

В адресе на конверте был указан город Севастополь, а страна – Россия.



Письмо от Елизаветы II / Фото из инстаграм Малой академии наук в Крыму

Обратите внимание! Письмо писала фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс. Кто именно согласовывал написание адреса письма – неизвестно.

В то же время официально Великобритания осуждает оккупацию Крыма Россией. А недавно проведенные выборы в Госдуму России, в которых принимали участие жители временно оккупированных территорий, в частности Крыма, в МИД Великобритании осудили.

Аннексия полуострова Россией в марте 2014 года была незаконной и нелегитимной. Такой она остается и по сей день,

– говорится в сообщении.

Добавим, что в 2014 году Россия захватила полуостров и провела там незаконный референдум. Согласно его фальсифицированными результатами, за вхождение Крыма в состав России "проголосовали" 97%. Сейчас ни США, ни Европа не признает украинский полуостров российским.