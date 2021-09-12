Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що реалізація 28 програм, які узгодили Лукашенко та Путін, потребують "титанічної роботи". Потрібно прийняти низку підзаконних актів.
До речі Тисячі кілометрів небезпеки для України, – Кулеба про масштабну інтеграцію Росії та Білорусі
Політична інтеграція Росії і Білорусі теоретично можлива, якщо буде відповідати інтересам обох країн,
– заявив Пєсков.
Що відомо про Союзну державу Росії та Білорусі
Проєкт Союзна держава передбачає інтеграцію Росії та Білорусі, тобто поступове створення між країнами політичного, економічного, військового просторів. Його підписали ще у 1999 році, проте досі не втілили.
- Проте 10 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з очільником держави-агресорки Володимиром Путіним.
- Перемовини тривали понад 7 годин – до пізньої ночі. Політики зібралися для обговорення розвитку Союзної держави. Попередньо домовились про підтримку анонсованих 28 програм із розвитку економічної інтеграції країн.
- Білоруський політик зазначив, що підписи на документах можуть поставити у жовтні 2021 року. Договір про об'єднання ринку газу Росії та Білорусі мають підписати до 1 грудня 2023 року.