Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реализация 28 программ, которые согласовали Лукашенко и Путин, нуждаются в "титанической работе". Нужно принять ряд подзаконных актов.
Кстати Тысячи километров опасности для Украины, – Кулеба о масштабной интеграции России и Беларуси
Политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна, если будет отвечать интересам обеих стран,
– заявил Песков.
Что известно о Союзном государстве России и Беларуси
Проект Союзное государство предусматривает интеграцию России и Беларуси, то есть постепенное создание между странами политического, экономического, военного пространств. Его подписали еще в 1999 году, однако до сих пор не воплотили.
- Однако 10 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным.
- Переговоры длились более 7 часов – до поздней ночи. Политики собрались для обсуждения развития Союзного государства. Предварительно договорились о поддержке анонсированных 28 программ по развитию экономической интеграции стран.
- Белорусский политик отметил, что подписи на документах могут поставить в октябре 2021 года. Договор об объединении рынка газа России и Беларуси должны подписать до 1 декабря 2023 года.