Лукашенко рассказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, что они с Путиным смотрят на основные проблемы одинаково.

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Путин меня считает больше, чем другом. Мы родные братья,

– сказал Лукашенко.

Он добавил, что политики могут делать разные выводы, но их глаза смотрят на мир одинаково. Поэтому самопровозглашенный президент добавил, что у них с Путиным очень хорошие отношения.

Сближение Лукашенко и Путина: последние новости

Белорусский и российский президенты воплощают проект Союзного государства. Они разработали на 2021 – 2023 годы пакет сразу из 28 союзных программ.

Лукашенко недавно заявил, что хочет разместить на западе и юге Беларуси "Искандеры", то есть возле границы с Украиной. Говорит, что уже попросил об этом Путина.

Также политики в разговоре 16 ноября обменялись жалобами на Польшу и Украину.

Обратите внимание! Лукашенко заявил о том, что оккупированный украинский полуостров Крым якобы "российский". Кроме того, он выразил желание наведаться туда. Заметим, что самопровозглашенный президент и раньше возмущался, что Путин не взял его в Крым.