Лукашенко сказал, что в Украине сейчас очень националистическая армия. По его словам, он сам все видит.

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"Там уже некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма. Я это вижу. Возможно, больше, чем кто-то другой, поскольку это рядом, под боком", – заявил самопровозглашенный президент.

Что Лукашенко сказал о Зеленском

Лукашенко говорил об Александре Турчинове, который в 2014 году исполнял обязанности президента. По его словам, он был "случайным человеком в политике". Затем он добавил, что таким же человеком является и Владимир Зеленский.

"Володя Зеленский сегодня оказался абсолютно случайным человеком, хоть он и глава государства", – сказал Лукашенко.

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