Лукашенко сказал, что в Украине сейчас очень националистическая армия. По его словам, он сам все видит.
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"Там уже некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма. Я это вижу. Возможно, больше, чем кто-то другой, поскольку это рядом, под боком", – заявил самопровозглашенный президент.
Что Лукашенко сказал о Зеленском
Лукашенко говорил об Александре Турчинове, который в 2014 году исполнял обязанности президента. По его словам, он был "случайным человеком в политике". Затем он добавил, что таким же человеком является и Владимир Зеленский.
"Володя Зеленский сегодня оказался абсолютно случайным человеком, хоть он и глава государства", – сказал Лукашенко.
Последние заявления Лукашенко
- Самопровозглашенный президент Беларуси назвал оккупированный Крым "де-факто и де-юре российским". Он даже заявил, что хочет поехать туда.
- В интервью российскому пропагандисту он сказал, что сделает все, чтобы "страна стала ихней". Кроме того, заявил, что не поддастся "националистическому угару, который есть в Украине".
- Также Лукашенко сказал, что не исключает размещения в Беларуси ядерного оружия из России.