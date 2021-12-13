Вони надають нелегалам "інструменти" для нападів на польських правоохоронців. Спецслужби Білорусі пропонують каміння і шматки бруківки, щоб кидати у прикордонників.

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Водночас у пресцентрі Прикордонної служби Польщі зазначили, що "це не каміння, знайдене у лісі".

Мігранти намагалися незаконно прорватися

Група мігрантів з Білорусі у неділю, 12 грудня, намагалася незаконно перетнути кордон з Польщею. Десятки осіб поводилися агресивно й спробували застосувати силу.

На відрізку кордону, який охороняє прикордонна застава в Мельніку, група з 60 агресивних людей намагалася силою прорватися через кордон,

– зазначили у прикордонному відомстві.

Зверніть увагу! Польський прем'єр Матеуш Моравецький припустив, що міграційна криза на білорусько-польському кордоні може тривати довгі місяці або навіть роки.

Ситуація на кордоні: що відомо

На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.

Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. В Європейському Союзі твердо переконані, що людей організовано звезли на кордон.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Водночас цієї ж позиції дотримується й Єврокомісія.

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