Пограничная служба Польши сообщила, что границу штурмовали 60 мигрантов. Это произошло на отрезке границы, который охраняет пограничная застава в Мельнике.
Заметьте Мигранты прорвались через границу с Польшей, им помогали белорусские пограничники
На отрезке границы, который охраняет пограничная застава в Мельнике, группа из 60 агрессивных людей пыталась силой прорваться через границу,
– говорится в сообщении.
Очередное обострение ситуации
- В субботу, 11 ноября, ситуация на границах с Беларусью в Литве и Польше вновь обострилась.
- В частности, возле литовской границы были слышны выстрелы.
- Тем временем польская сторона сообщила о травмированном военном.
- По данным польской пограничной службы, около 55 мигрантов одновременно наступали на границу. Они бросались в пограничников камнями.
Публикация Straż Graniczna:
Wczoraj tj.12.12 granicępróbowało nielegalnie przekroczyć 88 osób.
Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Mielniku grupa 60 agresywnych osób siłowo forsowała granicę.
Od początku grudnia granicępróbowano nielegalnie przekroczyć 838 razy.