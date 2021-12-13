Пограничная служба Польши сообщила, что границу штурмовали 60 мигрантов. Это произошло на отрезке границы, который охраняет пограничная застава в Мельнике.

Заметьте Мигранты прорвались через границу с Польшей, им помогали белорусские пограничники

На отрезке границы, который охраняет пограничная застава в Мельнике, группа из 60 агрессивных людей пыталась силой прорваться через границу,

– говорится в сообщении.

Очередное обострение ситуации

В субботу, 11 ноября, ситуация на границах с Беларусью в Литве и Польше вновь обострилась.

В частности, возле литовской границы были слышны выстрелы.

Тем временем польская сторона сообщила о травмированном военном.

По данным польской пограничной службы, около 55 мигрантов одновременно наступали на границу. Они бросались в пограничников камнями.

Заметьте! На границе Польши и Беларуси 7 декабря обнаружили еще одного погибшего. У него нашли рюкзак и нигерийский паспорт. В то же время пока неизвестно, погибший – точно ли гражданин Нигерии. Сейчас тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу

Публикация Straż Graniczna:

Wczoraj tj.12.12 granicępróbowało nielegalnie przekroczyć 88 osób.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Mielniku grupa 60 agresywnych osób siłowo forsowała granicę.

Od początku grudnia granicępróbowano nielegalnie przekroczyć 838 razy.