Прикордонна служба Польщі повідомила, що кордон штурмували 60 мігрантів. Це сталося на відрізку кордону, який охороняє прикордонна застава в Мельніку.

Зауважте Мігранти прорвалися через кордон з Польщею, їм допомагали білоруські прикордонники

На відрізку кордону, який охороняє прикордонна застава в Мельніку, група з 60 агресивних людей намагалася силою прорватися через кордон,

– мовиться у повідомленні.

Чергове загострення ситуації

У суботу, 11 листопада, ситуація на кордонах з Білоруссю в Литві та Польщі знову загострилася.

Зокрема, біля литовського кордону було чутно постріли.

Тим часом польська сторона повідомила про травмованого військового.

За даними польської прикордонної служби, близько 55 мігрантів одночасно наступали на кордон. Вони кидали у прикордонників камінням.

Зауважте! На кордоні Польщі й Білорусі 7 грудня виявили ще одного загиблого. Біля нього знайшли рюкзак та нігерійський паспорт. Водночас наразі невідомо, чи загиблий – точно громадянин Нігерії. Наразі тіло відправили на судово-медичну експертизу

Допис Straż Graniczna:

Wczoraj tj.12.12 granicępróbowało nielegalnie przekroczyć 88 osób.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Mielniku grupa 60 agresywnych osób siłowo forsowała granicę.

Od początku grudnia granicępróbowano nielegalnie przekroczyć 838 razy.