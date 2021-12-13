Прикордонна служба Польщі повідомила, що кордон штурмували 60 мігрантів. Це сталося на відрізку кордону, який охороняє прикордонна застава в Мельніку.

Зауважте Мігранти прорвалися через кордон з Польщею, їм допомагали білоруські прикордонники

На відрізку кордону, який охороняє прикордонна застава в Мельніку, група з 60 агресивних людей намагалася силою прорватися через кордон,
– мовиться у повідомленні.

Чергове загострення ситуації

  • У суботу, 11 листопада, ситуація на кордонах з Білоруссю в Литві та Польщі знову загострилася.
  • Зокрема, біля литовського кордону було чутно постріли.
  • Тим часом польська сторона повідомила про травмованого військового.
  • За даними польської прикордонної служби, близько 55 мігрантів одночасно наступали на кордон. Вони кидали у прикордонників камінням.

Допис Straż Graniczna:

Wczoraj tj.12.12 granicępróbowało nielegalnie przekroczyć 88 osób.
Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Mielniku grupa 60 agresywnych osób siłowo forsowała granicę.

Od początku grudnia granicępróbowano nielegalnie przekroczyć 838 razy.