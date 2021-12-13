Прикордонна служба Польщі повідомила, що кордон штурмували 60 мігрантів. Це сталося на відрізку кордону, який охороняє прикордонна застава в Мельніку.
Зауважте Мігранти прорвалися через кордон з Польщею, їм допомагали білоруські прикордонники
На відрізку кордону, який охороняє прикордонна застава в Мельніку, група з 60 агресивних людей намагалася силою прорватися через кордон,
– мовиться у повідомленні.
Чергове загострення ситуації
- У суботу, 11 листопада, ситуація на кордонах з Білоруссю в Литві та Польщі знову загострилася.
- Зокрема, біля литовського кордону було чутно постріли.
- Тим часом польська сторона повідомила про травмованого військового.
- За даними польської прикордонної служби, близько 55 мігрантів одночасно наступали на кордон. Вони кидали у прикордонників камінням.
Допис Straż Graniczna:
Wczoraj tj.12.12 granicępróbowało nielegalnie przekroczyć 88 osób.
Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Mielniku grupa 60 agresywnych osób siłowo forsowała granicę.
Od początku grudnia granicępróbowano nielegalnie przekroczyć 838 razy.